Na segunda-feira, a Bolsa de Lisboa fechou em queda, com o índice PSI a perder 1,30% para 5.415,93 pontos e com as duas cotadas do grupo EDP no topo das descidas.

Das 15 cotadas que integram o PSI, quatro subiram e 11 desceram. A EDP Renováveis caiu 3,95% para 21,63 euros e a EDP baixou 2,46% para 4,61 euros.

No resto da Europa, Madrid desceu 0,99%, Frankfurt 0,46% e Paris 0,24%, mas Londres registou uma ligeira variação positiva de 0,03% e Milão subiu 0,67%.

DD (EO) // PJA

Lusa/Fim