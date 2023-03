Na segunda-feira, a Bolsa de Lisboa fechou em alta, com o índice PSI a registar uma valorização de 0,79% para 5.769,33 pontos, acompanhando a recuperação das principais praças europeias, que tiveram subidas mais expressivas.

Das 16 cotadas que, a partir de hoje, integram o PSI, 12 ficaram em alta e quatro em baixa.

As principais bolsas europeias encerraram com ganhos, tentando recuperar das perdas da semana passada, marcada por tensão no setor bancário. Milão ganhou 1,59%, Madrid 1,31%, Paris 1,27%, Frankfurt 1,12% e Londres 0,93%.

DD (EO) // SB

Lusa/Fim