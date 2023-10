Na quarta-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou em alta com o índice PSI a subir 1,41% para 6.142,55 pontos e só com a Galp no 'vermelho'.

Das 16 cotadas que integram o índice de referência da bolsa, 14 subiram, a Galp desceu (-0,56% para 14,14 euros) e a Ibersol ficou inalterada (6,78 euros).

As principais bolsas europeias dividiram-se entre ganhos e perdas. Paris caiu 0,44% e Londres 0,11%, mas Milão subiu 0,36%, Frankfurt 0,24% e Madrid 0,09%.

