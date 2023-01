Na sexta-feira, a Bolsa de Lisboa fechou a cair na última sessão do ano, com o índice PSI a recuar 1,24% para 5.726,11 pontos, em linha com a restante Europa.

Das 15 cotadas que integram o PSI, 14 desceram e os CTT ficaram inalterados em 3,08 euros.

No resto da Europa, Paris retrocedeu 1,52%, Madrid 1,07%, Frankfurt 1,05% e Londres 0,81%.

DD (PE) // SB

Lusa/Fim