Na sexta-feira, a Bolsa de Lisboa fechou a sessão em alta, com o índice PSI a avançar 0,63% para 6.090,33 pontos, uma subida mais expressiva do que as registadas nas principais praças europeias.

Das 16 cotadas que integram o índice PSI, 11 terminaram em alta, quatro em baixa e uma inalterada.

Na Europa, Frankfurt subiu 0,41%, Milão 0,28% e Paris 0,26%, enquanto Londres e Madrid registaram ligeiras variações positivas de 0,08% e 0,01%, respetivamente.

