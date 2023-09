Na quinta-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou em alta, com o índice PSI a avançar 1,54%, para 6.227,49 pontos, em linha com as principais praças europeias, e com a EDP a valorizar 3,81%.

Das 16 cotadas que integram o PSI, 14 subiram e só a Semapa caiu, tendo a Ibersol ficado inalterada.

No resto da Europa, Londres avançou 1,95%, Madrid 1,33%, Paris 1,19% e Frankfurt 0,97%.

