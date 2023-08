Na terça-feira, o PSI fechou a perder 0,08% para 6.035,66 pontos, em linha com as principais praças europeias e com o BCP a liderar as quedas.

Das 16 cotadas que integram o PSI, dez subiram, quatro caíram e duas ficaram inalteradas.

Nas descidas, destaque para o BCP, que caiu 3,54% para 0,24 euros.

