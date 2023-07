Na quinta-feira, o índice PSI fechou a perder 1,36% para 6.188,54 pontos, em contraciclo com as restantes principais bolsas europeias, destacando-se a Jerónimo Martins com uma quebra superior a 6%.

Das 16 cotadas que integram o PSI, 11 desceram, três subiram, enquanto a Ibersol e a Semapa ficaram inalteradas em, respetivamente, 7,00 euros e 13,20 euros.

A liderar as descidas ficou a Jerónimo Martins, que se desvalorizou 6,17% para 24,92 euros.

SO (PE) // SB

Lusa/Fim