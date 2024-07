Na terça-feira, a Bolsa de Lisboa fechou com uma ligeira descida, tendo o índice PSI recuado 0,06% para 6.589,92 pontos, com a Mota-Engil a liderar as quedas e a perder mais de 3%.

Das 16 cotadas que integram o PSI, 10 desceram, cinco subiram e a Ibersol ficou inalterada.

As principais bolsas europeias registaram descidas, com a praça de Madrid a destacar-se ao perder 1,30%. Milão desceu 0,70%, Frankfurt 0,69%, Londres 0,56% e Paris 0,30%.

