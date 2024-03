Na sexta-feira, a Bolsa de Lisboa fechou em alta, com o índice PSI a subir 0,68% para 6.199,59 pontos, em linha com as principais praças europeias.

A EDP Renováveis liderou os ganhos (3,26% para 13,01 euros), num dia em que nove das 16 cotadas que integram o PSI terminaram a sessão em alta, seis em baixa e uma ficou inalterada.

As principais bolsas europeias fecharam em alta, tendo Milão subido 1,08%, Londres 0,69%, Madrid 0,63%, Frankfurt 0,32% e Paris registou uma valorização mais ligeira de 0,09%.

