Na quarta-feira, o PSI encerrou a perder 0,33% para 6.902,95 pontos, em contraciclo com as principais praças europeias, com a EDP Renováveis a liderar as perdas, cedendo 2,08%.

Das 15 cotadas que integram o índice PSI, oito fecharam no 'vermelho', cinco registaram ganhos, enquanto a Mota-Engil e a Ibersol ficaram inalteradas, nos 3,40 e 8,90 euros, respetivamente.

