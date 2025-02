Kiev, 10 fev 2025 (Lusa)- A refinaria Afipski, na região de Krasnodar, no sudoeste da Rússia, foi atacada com 'drones' no domingo à noite, revelou o chefe do Centro contra a Desinformação do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, Andrí Kovalenko.