Na quinta-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou em alta, com o índice PSI a ganhar 0,75%, para 6.505,56 pontos, a acompanhar as subidas das principais bolsas europeias, com a EDP Renováveis a ganhar 6,94%.

Entre as 16 cotadas que integram o índice de referência da bolsa portuguesa, 10 subiram e seis desceram.

No resto da Europa, Londres ganhou 1,33%, Madrid 0,75%, Paris 0,59% e Milão 0,21%, enquanto Frankfurt recuou 0,08%.

