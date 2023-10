Na terça-feira, a Bolsa de Lisboa terminou a sessão em alta, com o índice PSI a registar uma valorização de 1,91% para 6.056,96 pontos, em linha com as principais bolsas europeias.

Das 16 cotadas que integram o índice PSI, 13 subiram e três ficaram inalteradas. A Mota-Engil liderou as subidas (4,63% para 3,05 euros).

As principais bolsas europeias encerraram com ganhos expressivos. Milão subiu 2,30%, Madrid 2,19%, Paris 2,01%, Frankfurt 1,95% e Londres 1,82%.

