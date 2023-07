Na quinta-feira, a Bolsa de Lisboa fechou em alta, com o índice PSI a subir 0,60% e a atingir 6.016,53 pontos, em linha com os ganhos do resto da Europa.

Das 16 cotadas que integram o PSI, 13 ficaram em alta, duas em baixa e uma inalterada. A EDP Renováveis destacou-se nas subidas, avançando 1,94% para 18,10 euros.

No resto da Europa, Milão subiu 0,78%, Frankfurt 0,74%, Paris 0,50%, Londres 0,32% e Madrid 0,26%.

