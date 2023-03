Na terça-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou no 'verde' com o índice PSI a subir 0,53% para 6.057,20 pontos, com a Semapa a liderar os ganhos, após ter apresentado os resultados de 2022.

Das 15 cotadas que integram o índice PSI, 10 ficaram em alta, quatro em baixa e uma inalterada. A Semapa avançou 3,31% para 14,34 euros.

No resto da Europa, Londres desceu 0,74%, Paris 0,38% e Frankfurt 0,11%, mas Madrid subiu 0,86% e Milão 0,12%.

