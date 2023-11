Na terça-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou em baixa, registando uma descida no índice PSI de 0,64% para 6.284,39 pontos, pressionada pelas duas cotadas do grupo EDP, que lideraram as perdas.

Dos 16 valores que integram o PSI, 11 ficaram em baixa, quatro em alta e um inalterado (Ibersol).

As principais bolsas europeias também fecharam no 'vermelho', com Milão a descer 1,32%, Paris 0,24%, Londres 0,19% e Madrid 0,12%, enquanto a bolsa de Frankfurt não registou qualquer variação percentual.

