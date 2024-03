Na terça-feira, a Bolsa de Lisboa terminou a sessão com uma valorização de 0,19% para 6.187,35 pontos no índice PSI, com o grupo EDP a liderar as subidas.

Das 16 cotadas que integram o índice de referência da bolsa de Lisboa, nove subiram, seis desceram e uma ficou inalterada.

No resto da Europa, Milão subiu 0,71%, Madrid 0,47% e Londres 0,08%, mas Paris caiu 0,30% e Frankfurt 0,10%.

