Na quarta-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou a sessão com uma ligeira variação negativa de 0,06% no índice PSI, que ficou em 6.280,45 pontos, tendo a Galp liderado as descidas.

Das 16 cotadas que integram o PSI, 12 ficaram em alta, três em baixa e uma inalterada.

No resto da Europa, Madrid subiu 0,61%, Paris 0,43%, Frankfurt 0,36% e Milão registou uma ligeira variação positiva de 0,01%, mas Londres recuou 0,17%.

