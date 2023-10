Na sexta-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou positiva com o índice PSI a avançar 0,46%, para 6.213,08 pontos, em contraciclo com o resto da Europa.

Das 16 cotadas que integram o índice PSI (Portuguese Stock Index), sete ficaram em alta, sete em baixa e duas inalteradas.

As principais bolsas europeias fecharam no vermelho, com Paris a cair 1,36%, Londres 0,86%, Milão 0,80%, Madrid 0,50% e Frankfurt 0,30%.

