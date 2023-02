Na quarta-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou em queda, com o índice PSI a recuar 1,41%, para 5.929,55 pontos, em linha com as principais praças europeias.

Das 15 cotadas que integram o índice PSI, 14 caíram, numa sessão em que apenas a Semapa fechou acima da 'linha de água' tendo valorizado 0,30%, para 13,38 euros.

Nas principais praças europeias, Madrid desceu 0,86%, Londres recuou 0,59% e Paris cedeu 0,13%. Frankfurt fechou a valorizar 0,01%.

