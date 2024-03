Na sexta-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou em alta, com o índice PSI a avançar 0,79% para 6.227,92 pontos e a EDP a subir 4%, liderando as 11 cotadas que registaram ganhos.

As outras cinco cotadas que integram o principal índice da bolsa de Lisboa fecharam no vermelho, com a Mota-Engil a destacar-se ao perder 3,37% para 4,88 euros.

No resto da Europa, Madrid subiu 0,70%, Londres 0,61%, Frankfurt 0,15% e Milão 0,05%, mas Paris baixou 0,34%.

