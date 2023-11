Na sexta-feira, a Bolsa de Lisboa fechou com uma ligeira valorização no índice PSI de 0,05% para 6.401,81 pontos, apoiada pelo grupo EDP, que liderou as subidas, com a EDP Renováveis a avançar 6,93%.

Das 16 cotadas que integram o PSI, oito ficaram em alta e oito em baixa.

As principais bolsas europeias dividiram-se entre ganhos e perdas. Londres desceu 0,39% e Paris 0,19%, mas Milão subiu 0,69%, Madrid 0,36% e Frankfurt 0,30%.

