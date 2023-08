Na sexta-feira, a bolsa de Lisboa fechou em alta, com o PSI a subir 0,57% para 6.024,10 pontos, em linha com as principais praças europeias.

Das 16 cotadas que integram o índice PSI, dez subiram, cinco caíram e a Ibersol ficou inalterada.

A Greenvolt liderou as subidas ao avançar 1,88% para 6,22 euros e os CTT as descidas, ao recuar 1,29% para 3,44 euros.

