Na quinta-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou em alta, seguindo os ganhos das principais bolsas europeias, tendo o índice PSI avançado 0,43% para 6.178,82 pontos, com os CTT no topo das subidas pelo segundo dia consecutivo.

Das 16 cotadas que integram o PSI, oito terminaram a sessão em alta, sete em baixa e uma inalterada.

Na Europa, Londres destacou-se com uma subida de 1,88%, após o Banco de Inglaterra ter deixado as taxas de juro inalteradas, mas com a perspetiva de vir a cortá-las em breve. Madrid subiu 1,07%, Frankfurt 0,91%, Paris 0,22% e Milão 0,10%.

