Na terça-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou a sessão em queda, com o índice PSI a baixar 1,35% para 6.415,15 pontos pressionado por fortes descidas da Mota-Engil, do BCP e da EDP Renováveis.

A Mota-Engil caiu 4,51% para 4,45 euros, o BCP perdeu 3,95% para 0,29 euros e a EDP Renováveis desceu 3,63% para 16,05 euros.

Das 16 cotadas que integram o índice de referência da bolsa de Lisboa, 12 desceram, três subiram e uma ficou inalterada (Ibersol).

No resto da Europa, as descidas foram mais brandas. Madrid caiu 0,82%, Londres 0,48%, Frankfurt 0,30%, Paris 0,18% e Milão acabou a sessão com uma ligeira variação positiva de 0,03%.

DD (EO) // SB

Lusa/Fim