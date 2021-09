Na quarta-feira, o PSI20 fechou a sessão a perder 1,15%, para 5.363,45 pontos, acompanhando a tendência das praças europeias.

Das 18 empresas que integram o índice, apenas três se valorizaram e uma permaneceu inalterada (Novabase), com as restantes 14 a fecharem o dia com perdas.

As restantes praças europeias encerraram a sessão também no 'vermelho', com a maior quebra a verificar-se em Frankfurt (1,47%), seguida por Paris (0,85%), Londres e Milão (ambas 0,75%) e Madrid (0,63%).

