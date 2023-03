Na quinta-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou com o seu principal índice (PSI) a descer 0,54% para 5.802,37 pontos e com a Jerónimo Martins a liderar as perdas pelo segundo dia consecutivo.

Das 16 cotadas que integram o PSI, oito ficaram em baixa e oito em alta.

A Jerónimo Martins, que apresentou resultados na quarta-feira ao fim da tarde, desceu 4,25% para 19,82 euros.

No resto da Europa, Londres caiu 0,89%, Madrid 0,44%, Milão 0,16% e Frankfurt 0,04%, mas Paris terminou a sessão com uma ligeira subida de 0,11%.

