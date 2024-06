Na terça-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou em alta, em linha com as congéneres europeias, com o índice PSI a valorizar 0,78% para 6.570,95 pontos e a EDP Renováveis a destacar-se com um ganho de 2,39%.

Das 16 cotadas que integram o PSI, 12 subiram e três desceram, e uma manteve-se inalterada (Sonae).

No resto da Europa, Paris cresceu 0,76% e Frankfurt 0,35%, enquanto Madrid valorizou 0,99% e Londres 0,60%.

