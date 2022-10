Na terça-feira, a bolsa de Lisboa encerrou em alta, com uma subida no índice PSI de 2,38% para 5.526,41 pontos.

Das 15 cotadas que integram o PSI, 14 subiram, lideradas pelo BCP, que somou 7,55% para 0,13 euros, e a Altri ficou inalterada (5,18 euros).

No resto da Europa, as subidas foram mais expressivas, com os investidores à espera de medidas de política monetária menos agressivas nas próximas reuniões dos bancos centrais.

Paris avançou 4,24%, Frankfurt 3,78%, Milão 3,42%, Madrid 3,14% e Londres 2,57%.

