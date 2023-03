Na quarta-feira, a Bolsa de Lisboa fechou em baixa, com uma queda no índice PSI de 1,44% para 5.969,73 pontos e com a Mota-Engil a descer quase 14%.

Das 15 cotadas que integram o índice de referência da bolsa, quatro subiram e 11 desceram, com a Mota-Engil a liderar as descidas e a cair 13,98% para 1,60 euros, após ter apresentado os resultados relativos a 2022.

No resto da Europa, Madrid perdeu 0,76%, Milão 0,59%, Paris 0,46% e Frankfurt 0,39%, com Londres a contrariar esta tendência e a subir 0,49%.

