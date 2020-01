Bolsa de Lisboa abre a cair 0,36% A Bolsa de Lisboa abriu a sessão de hoje em terreno negativo, com o seu principal índice, o PSI20, a cair 0,36% para 5.246,93 pontos. economia Lusa economia/bolsa-de-lisboa-abre-a-cair-0-36_5e0efc94b846211c158a3c54





Na quinta-feira, a bolsa de Lisboa terminou a sessão com uma subida no índice PSI20 de 0,99% para 5.265,78 pontos, beneficiando, essencialmente, de um ganho expressivo do BCP.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, 14 subiram, com o BCP no topo ao ganhar 3,94% para 0,21 euros.

