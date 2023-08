Na quarta-feira, o PSI fechou a perder 1,67% para 5.978,99 pontos, em linha com as descidas registadas no resto da Europa.

Das 16 cotadas que integram o PSI, só uma ficou em terreno positivo, a Ibersol (1,49% para 6,82 euros).

Quinze cotadas ficaram no 'vermelho', com a NOS a descer 3,76% para 3,32 euros e o BCP a recuar 3,15% para 0,24 euros.

