Na quinta-feira, a Bolsa de Lisboa fechou em alta, com o índice PSI a subir 0,85% para 5.957,07 pontos, acompanhando as subidas das principais praças europeias, animadas pelas decisões do Banco Central Europeu (BCE).

Das 15 cotadas que integram o PSI, nove ficaram em alta e seis em baixa.

No resto da Europa, Frankfurt subiu 2,16%, Milão 1,49%, Madrid 1,45% e Paris 1,26%, com as bolsas a reagirem com otimismo às decisões do BCE, que decidiu subir as suas taxas de juro em 50 pontos base e anunciou a intenção de aprovar um aumento igual em março.

