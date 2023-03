Na sexta-feira, o PSI fechou a cair 0,51% para 6.025,76 pontos, com o BCP a liderar as descidas, acompanhando as quedas do setor bancário europeu, arrastado pelas dificuldades do banco norte-americano SVB.

Das 15 cotadas que integram o PSI, 10 terminaram a sessão em baixa, quatro em alta e a REN ficou inalterada.

No resto da Europa, as quedas foram mais acentuadas. Londres perdeu 1,67%, Milão 1,55%, Madrid 1,47%, Frankfurt 1,31% e Paris 1,30%, com o setor bancário desestabilizado pela situação do Silicon Valley Bank (SVB).

