Na quinta-feira, o PSI fechou com uma ligeira subida de 0,09% para 6.309,65 pontos, acompanhando a tendência predominante na Europa.

Os CTT lideraram as subidas (1,54% para 4,28 euros) e a Mota-Engil as descidas (-1,74% para 4,75 euros), com 10 das 16 cotadas do PSI em alta, cinco em baixa e uma inalterada (Ibersol).

SO (EO) // SB

Lusa/Fim