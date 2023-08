Na quarta-feira, a Bolsa de Lisboa terminou a sessão com uma subida no índice PSI de 0,21% para 6.011,40 pontos, num dia em que as principais bolsas europeias se dividiram entre ganhos e perdas.

Das 16 cotadas que integram o PSI, 10 subiram e seis desceram.

No resto da Europa, Milão caiu 0,93%, Londres 0,44% e Paris 0,10%, mas Frankfurt subiu 0,14% e Madrid ganhou 0,03%.

