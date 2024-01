Na quarta-feira, a Bolsa de Lisboa terminou a sessão em baixa, tendo o índice PSI recuado 1,44% para 6.322,80 pontos, em linha com as descidas do resto da Europa.

No topo das descidas, a Galp perdeu 4,19% para 14,28 euros, liderando as 11 cotadas que fecharam no vermelho. As outras cinco subiram.

As principais bolsas europeias encerraram em baixa, depois de declarações da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, a considerar provável que as taxas de juro comecem a baixar no verão, mais tarde do que era esperado.

Londres caiu 1,48%, Madrid 1,26%, Paris 1,07%, Frankfurt 0,84% e Milão 0,79%.

