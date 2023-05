Na segunda-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou com uma ligeira subida no índice PSI de 0,08% para 5.870,83 pontos, ao contrário dos principais mercados europeus, que terminaram com descidas moderadas.

Das 16 cotadas que integram o índice PSI, 11 subiram, quatro desceram e uma ficou inalterada.

As principais europeias desceram, com Milão a perder 0,36%, Paris 0,21%, Frankfurt 0,20% e Madrid 0,12%, num dia em que as bolsas de Londres e de Nova Iorque estiveram encerradas devido a feriados.

DD (EO) // SB

Lusa/Fim