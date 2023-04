Na segunda-feira, a bolsa de Lisboa encerrou com uma ligeira descida no índice PSI, que recuou 0,03% para 6.198,61 pontos, em linha com as principais praças europeias.

Das 16 cotadas que integram o principal índice bolsista de Lisboa, 10 desceram, cinco subiram e uma ficou inalterada.

As principais bolsas europeias registaram igualmente pequenas descidas. Londres perdeu 0,02%, Paris 0,04%, Madrid 0,10% e Frankfurt 0,11%, mas Milão encerrou com uma queda mais expressiva de 0,75%.

