Na quarta-feira, a Bolsa de Lisboa fechou em queda, com o PSI a cair 1,08% para 6.082,08 pontos, seguindo a tendência do resto da Europa, destacando-se o BCP com uma quebra de 7,10%.

Das 16 cotadas que integram o PSI, 10 desceram e seis subiram.

No resto da Europa, Paris retrocedeu 0,84%, Madrid 0,83%, Frankfurt 0,19% e Londres 0,16%.

DD (PE) // SSS

Lusa/Fim