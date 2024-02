Na sexta-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou em alta, com o seu principal índice (PSI) a somar 0,69% para 6.242,11 pontos, em linha com a maioria das bolsas europeias.

A Corticeira Amorim destacou-se entre as 10 cotadas que fecharam com subidas ao avançar 3,51% para 9,74 euros, depois de anunciar no final da sessão de quinta-feira que registou em 2023 lucros de 89 milhões de euros, uma redução de 9,7% em relação ao ano anterior.

Cinco cotadas acabaram a sessão em baixa e a Sonae ficou inalterada (0,88 euros).

No resto da Europa, Milão subiu 1,07%, Paris 0,70% Londres e Frankfurt registaram valorizações de 0,28% e Madrid recuou 0,08%.

DD (EO) // VM

Lusa/Fim