Na quinta-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou em alta, com o índice PSI a subir 1,07% para 5.961,77 pontos e com a Mota-Engil a liderar as subidas pela terceira sessão consecutiva.

Das 15 cotadas que integram o índice de referência da bolsa de Lisboa, 11 subiram e quatro desceram.

As principais bolsas europeias também terminaram com ganhos. Milão subiu 1,32%, Madrid 0,87%, Paris 0,74%, Frankfurt 0,34% e Londres 0,21%.

