Na quinta-feira, a bolsa de Lisboa pôs fim a um ciclo de 10 subidas consecutivas e encerrou com o índice PSI a perder 1,22% para 6.529,49 pontos, pressionado por uma queda acentuada do BCP (-5,77%).

Das 16 cotadas que integram o PSI, três subiram, 12 desceram e uma ficou inalterada (Corticeira Amorim).

No resto da Europa, as principais bolsas europeias fecharam na quinta-feira no 'vermelho', com a de Madrid a descer 1,09%, afetada pela queda dos bancos.

Milão cedeu 0,67%, Frankfurt 0,16%, Paris 0,10% e Londres 0,02%.

AAT // MSF

Lusa/Fim