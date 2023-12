Na quarta-feira, a Bolsa de Lisboa fechou em alta, com o índice PSI subir 0,51% para 6.609,90 pontos, com a Mota-Engil a liderar as valorizações.

Das 16 cotadas que integram o PSI, sete ficaram em alta, seis em baixa e três inalteradas.

No resto da Europa, o dia foi igualmente de subidas. Milão avançou 0,81%, Frankfurt 0,75%, Paris 0,66%, Londres 0,34% e Madrid 0,19%.

