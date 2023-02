Na terça-feira, a Bolsa de Lisboa tinha encerrado a sessão em queda, com o índice PSI a recuar 0,10%, para 6.014,28 pontos, em linha com as principais praças europeias.

Das 15 cotadas que integram o índice PSI, nove caíram, cinco subiram e os CTT - Correios de Portugal mantiveram-se.

Nas principais praças europeias, Frankfurt desceu 0,52%, Londres 0,46%, Paris 0,37% e Madrid 0,31.

