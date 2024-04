Na sexta-feira, a Bolsa de Lisboa terminou a sessão com o índice PSI a avançar 0,65% para 6.337,43 pontos e as duas cotadas do grupo EDP a registarem as maiores subidas.

A EDP Renováveis subiu 2,34% para 13,11 euros e a EDP avançou 2,09% para 3,62 euros, liderando as nove cotadas do PSI que ficaram em alta.

Em sentido contrário, a Jerónimo Martins ficou no topo das sete cotadas que desceram ao baixar 1,56% para 18,25 euros.

As principais bolsas europeias dividiram-se entre ganhos e perdas. Londres subiu 0,91%, Madrid 0,34% e Milão 0,15%, mas Paris perdeu 0,16% e Frankfurt 0,13%.

