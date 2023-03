Na segunda-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou em baixa acentuada, com o índice PSI a perder 2,15% para 5.896,08 pontos, acompanhando as descidas das principais bolsas europeias, penalizadas por quedas no setor bancário.

Das 15 cotadas que integram o PSI, 13 desceram, só uma subiu, a EDP Renováveis (0,30% para 20,15 euros) e uma ficou inalterada (a REN, em 2,52 euros).

No resto da Europa, as descidas foram mais fortes, com Londres a perder 2,58%, Paris 2,90%, Frankfurt 3,04%, Madrid 3,51% e Milão 4,03%, no meio de receios quanto ao sistema bancário, após o colapso na sexta-feira do banco norte-americano SVB e de dificuldades em outras instituições bancárias regionais dos Estados Unidos.

