Na quinta-feira, a Bolsa de Lisboa encerrou em alta, em linha com as principais bolsas europeias, com o índice PSI a valorizar-se 1,67% para 6.650,92 pontos, numa sessão em que o BCP avançou 8,34%.

Das 16 cotadas que integram o PSI, 11 subiram, quatro fecharam em baixa e uma manteve-se (Greenvolt, nos 8,31 euros).

No resto da Europa, Paris valorizou-se 1,34%, Frankfurt avançou 1,03%, Madrid subiu 0,94% e Londres fechou a ganhar 0,82%.

DD (LT) //

Lusa/Fim