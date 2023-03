Na sexta-feira, a bolsa encerrou com o índice PSI a ganhar 0,90% para 6.069,06 pontos, com a EDP a destacar-se e em linha com as principais praças europeias.

Das 15 cotadas que integram o índice, 10 subiram, quatro desceram e uma ficou inalterada.

A liderar as subidas esteve a EDP, ao avançar 4,53% para 4,84 euros, seguida pela EDP Renováveis, que aumentou 3,24% para 21,03 euros, e pela Greenvolt, com um crescimento de 2,84% para 7,24 euros.

